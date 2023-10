Paris : comment se débarrasser des objets encombrants ?

Chaque année, entre 110 et 120 mille tonnes d’objets encombrants sont collectées à Paris, soit par l’apport directement en déchetterie, soit, pour plus d’un tiers, au pied des immeubles. On l’oublie souvent, ce service est gratuit.

Pour profiter de ce service municipal, vous n’avez rien à débourser. Profitez-en, d’autant que si vous disposez de meubles en mauvais état ou qui ne vous plaisent plus, il est interdit de les abandonner sur la voie publique sous peine d’une amende de 135 à 750 €. Il s’agit alors d’un dépôt sauvage.

Vous pouvez faire votre demande en indiquant votre adresse, le genre et le nombre d'encombrants que vous souhaitez faire enlever, le jour et la tranche horaire qui vous conviennent. Le jour J, déposez vos articles en bas de chez vous, sans oublier de noter la référence qui vous sera fournie. Vous ne devez en aucun cas être présent pour l'enlèvement de vos encombrants.

Attention aux punaises de lit !

En forte expansion au niveau mondial, les punaises de lit sont de plus en plus présentes à Paris. Cette recrudescence est due en partie à l'augmentation des voyages internationaux, au développement de la location de meublés touristiques et à la récupération de meubles et vêtements d'occasion.Si vous devez vous débarrasser d’objets encombrants infestés au lieu de les jeter, pensez à les faire traiter par une entreprise spécialisée de désinsectisation. Sinon, signalez-le au cours du formulaire de prise de RDV en cochant la case prévue à cet effet et emballez obligatoirement vos objets de façon hermétique.

Recycler avant de jeter !

Et si, avant de jeter, vous vérifiez que vous ne pouvez pas donner vous-même une deuxième vie à votre objet en le réutilisant, en le vendant ou en le donnant? Les usagers peuvent d’ailleurs directement accéder à une plateforme de réemploi sur la page du téléservice des encombrants ou trouvez d'autres lieux de réemploi type recycleries ou ressourceriespour donner une seconde vie à vos objets.

En les donnant avant qu'ils ne deviennent des déchets, ils contribuent à créer des emplois et, une fois remis en état, ils serviront à d'autres personnes. Deux collectes solidaires, Trilib' et Ecologic, proposent par ailleurs une alternative aux encombrants en organisant des collectes solidaires d'appareils électriques et électroniques dans votre arrondissement.

L'application Dans Ma Rue

Une anomalie sur l'espace public ?

Près de chez vous, des encombrants ou déchets non signalés et abandonnés ? Vous pouvez les signaler grâce au service "Dans Ma Rue"

Produits nocifs

Les produits nocifs doivent être déposés dans des lieux spécifiques pour suivre un cheminement adapté.