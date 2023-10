Les hébergeurs, acteurs essentiels du chemin de Saint-Jacques en Aveyron

Les hébergeurs situés le long du chemin de Saint-Jacques de Compostelle (GR 65) ont échangé avec l’office de tourisme afin de dresser un premier bilan de la saison.



Une rencontre a eu lieu à Decazeville puis à Livinhac-le-Haut entre les hébergeurs et les membres de l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté. Tout a débuté par la visite du chemin de croix de Gustave Moreau au sein de l’église Notre-Dame de Decazeville, histoire de rappeler à celles et ceux qui se sont installés plus récemment l’importance de cette œuvre artistique de renommée mondiale composée de 14 tableaux.

17 047 passages en 2023

Puis, direction Livinhac-le-Haut, à la salle de halte repos pour y développer plusieurs sujets. L’éco-compteur de la Boriatte, sur les hauteurs de Firmi a comptabilisé 17 047 passages de randonneurs pour l’année 2023, comprenant un pic au mois de mai avec 4 477 marcheurs.

Parmi les nationalités accueillies au bureau de l’office de tourisme de Decazeville, les Allemands arrivent en tête, suivis par les Australiens et les Canadiens. Le chemin de Saint-Jacques est bien un lieu de brassage universel. Ensuite, les hôtesses de l’office ont informé les hébergeurs sur la charte d’accueil nationale. Cela permet de faire partie d’un réseau, d’échanger et partager, de gagner en visibilité. L’atelier Panda a été également évoqué, permettant d’améliorer la visibilité des hébergeurs sur internet (création de supports, Facebook, page Google Business, etc.).

En outre, il a été rappelé les différentes créations artistiques qui embellissent et font vivre le chemin (Fenêtre sur paysage, trouve mon galet, le travail artisanal de Pep Aymerich, etc.). Parmi ces créations originales, celles de Livinhac-le-Haut sur la voirie consistant à combler les nids-de-poule des rues avec des mosaïques multicolores composées de carreaux disposés selon des motifs géométriques saisissants, font l’unanimité. Ce projet a été réalisé dans le cadre du Festival Street Art de Decazeville Communauté en collaboration avec la mairie de Livinhac-le-Haut.

Confort pour les pèlerins

Des zones de confort ont été apportées pour les pèlerins : un grand panneau informatif avec une carte du territoire a été installé à l’aire de Fonteilles (porte d’entrée de la destination du Pays decazevillois - vallée du Lot), sur le GR 65 ; des toilettes sèches sont désormais accessibles sur l’aire de Vivioles (Decazeville) ; une nouvelle aire d’accueil et de pique-nique a vu le jour sur l’avenue de Maruéjouls (Decazeville) ainsi qu’une nouvelle signalétique sécuritaire à l’entrée du pont de Livinhac-le-Haut ; la salle halte repos et mobilier extérieur de Livinhac-le-Haut ont été aménagés au même titre que les toilettes sèches au Thabor, à proximité de la cabane « Vivre seule », et que la table et bancs à la Croix des 3 Evêques.

Un bon accueil des randonneurs débute sur un chemin bien balisé, comportant des commodités et des créations originales, avec des haltes salvatrices chez les hébergeurs, c’est un tout. Enfin, certains hébergeurs ont fait part de leur souhait de partager cet hiver certaines rencontres très marquantes avec des marcheurs accueillis.