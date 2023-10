Réforme du prêt à taux zéro : la FBTP de l'Aveyron s’insurge

Selon la Fédération du bâtiment et des travaux publics, de nouvelles mesures gouvernementales qui seraient un fausse bonne idée.

C’est une nouvelle qui visiblement, reste en travers de la gorge de l’antenne locale de Fédération du bâtiment et des travaux publics. La formule du prêt à taux zéro, dans l’achat immobilier, pourrait connaître une véritable refonte. D’après le Gouvernement, elle englobe désormais la classe moyenne, mais surtout son plafond passe de 80 000 à 100 000 €.

L’exclusion des maisons individuelles dans le viseur

Toutefois, une mesure ne passe pas du côté de la Fédération, l’exclusion des maisons individuelles de ce dispositif. « Ce semblant de compromis confirme cependant l’exclusion du logement individuel et de 93 % du territoire. Le gouvernement indique que sa proposition rendrait potentiellement éligibles au PTZ six millions de ménages supplémentaires. Toutefois les études d’impact révèlent un nombre de nouveaux bénéficiaires bien plus modeste, de l’ordre de 15 000 ménages », argumente la FBTP 12.

Tout en alertant sur les conséquences qui pourraient avoir cette réforme sur le secteur de la construction. « L’amputation du PTZ serait donc lourde de conséquences pour l’accès au logement et le parcours résidentiel des ménages, au-delà des risques en matière d’emploi dans le bâtiment. Elle conduirait également à une baisse importante de recettes fiscales pour le pays. » Alors, elle espère que cette nouvelle, inscrite dans le projet de loi de finances 2024 soit revue d’ici là.