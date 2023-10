Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. De jeunes pompiers en formation

Au centre de secours Jean-Louis Ayrignac a débuté la quatrième section de JSP (jeunes sapeurs-pompiers) sur le secteur. Cette nouvelle section Causse Aubrac, qui couvre Saint-Geniez, Saint-Laurent, Sévérac, Laissac et Saint-Chély-d’Aubrac, accueille dix jeunes, partagés entre huit filles et deux garçons entre 13 et 14 ans. Huit dépendent de Saint-Geniez, un de Saint-Chély-d’Aubrac et un de Laissac. Durant trois ans en raison d’un samedi sur deux, des cours leur seront dispensés : 2 h de sport plus 2 h de cours théorique plus 3 h de cours et de manœuvres pratiques, et ils passeront le PSC1, PSE 1 et PSE 2

Aussi, ils apprendront certaines valeurs propres aux soldats du feu : honnêteté, patrie, discipline, respect de l’autre, honneur, courage, dévouement. Et, l’éthique : altruisme, efficience, discrétion.

À l’issue de cette formation, ils passeront le brevet JSP en mai 2026.