Naucelle. Halloween se prépare pour mardi

Mardi 31 octobre, c’est Halloween, une fête très connue et célébrée surtout dans les pays anglo-saxons. Cette année, le comité des fêtes de Naucelle a décidé d’organiser la 4e soirée avec CVO12. Pensez à vous déguiser pour faire frissonner toute la famille et les amis.

À partir de 19 heures, rendez-vous sur la place de la mairie pour la course "petits Vampiros", avec chasse aux bonbons, recherche des balises et évitement des vampires. À partir de 20 heures, rendez-vous à la salle des fêtes de Naucelle, l’entrée est gratuite et le repas est à composer à partir de choix de barquettes et de crêpes.

Un concert gratuit aura lieu avec le groupe Red Line et DJ Coco, que beaucoup ont déjà apprécié cet été, à Naucelle.

Le comité des fêtes de Naucelle et CVO12 vous attendent nombreux pour passer une super soirée en famille ou entre amis.