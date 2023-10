Naucelle. L’Allur organise son premier comité de pilotage à Boussac

Accueillie sur le Pays ségali par le centre social et culturel, l’agence de labellisation des lieux uniques de rencontre organise son premier comité de pilotage d’habitants, aujourd’hui, jeudi 26 octobre, à 18 h 30 à la salle des fêtes de Boussac. Durant deux ans, les membres de l’Allur vont parcourir l’ensemble de l’intercommunalité pour aller à la rencontre des habitants et habitantes, des associations locales, des écoles, des artisans et entreprises, afin de préparer la labellisation du territoire en lieu unique de rencontre. A-t-on envie de se rencontrer ? Qu’est-ce que la rencontre ? Comment on se rencontre ? Que faut-il pour se rencontrer ? Où se rencontre-t-on sur le territoire du Pays ségali ? Qu’est ce qui fait de la rencontre entre les différentes communes ? C’est ce que propose d’explorer le projet de labellisation du territoire. C’est dans ce cadre que deux agents de l’Allur vous invitent au premier comité de pilotage de cette aventure ce jeudi à Boussac. Vous n’êtes pas expert ? Cela tombe bien. Afin d’ancrer le projet au cœur du territoire et de le construire avec celles et ceux qui y vivent, les agents Marion et Mickaël de l’Allur ont besoin de rencontrer des habitants, des collégiens, des artisans, des cyclistes, des commerçants, des poètes, des agriculteurs, des salariés, des natifs, des séniors, des néos, des rêveurs, des pêcheurs… Et bien d’autres ! Au fil des mois à venir, l’Allur va parcourir le territoire et organiser de nouvelles rencontres, publiques et individuelles avec toutes celles et ceux qui font aujourd’hui le Pays ségali.

Rejoignez l’aventure dès ce jeudi pour en définir les contours et vous engager, selon les envies et disponibilités de chacun, dans ce projet de valorisation de la rencontre. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter l’Allur au 06 08 82 92 60 ou le CSCPS au 05 65 72 29 19.