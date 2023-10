Rieupeyroux. Les karatékas fixés pour cette saison

La saison a bien commencé pour le club de karaté. C’est une vingtaine d’enfants qui viennent fouler les tatamis sous l’œil attentif de leurs éducateurs, Julien Cipriano et Tanguy Fraysse.

La section adulte se porte bien aussi, de nouveaux adhérents sont venus renforcer les effectifs, ce qui a permis de fixer les objectifs de la saison. En ligne de mire toujours la progression technique avec le cours du mardi axé sur la préparation aux passages de grades. Deux des adhérents se préparent pour la ceinture noire 1er dan, un pour le 2e dan et deux pour le 3e dan. En compétition nationale, le club sera représenté par Florent Lacomme aux championnats de France Karaté contact et Full Contact. La coupe de l’Aveyron devrait être reconduite, ce qui permettra une participation des adhérents au niveau départemental. Thierry Douls a passé avec succès début octobre l’examen d’arbitre national karaté contact et Full contact, son titre d’arbitre national sera validé dans le courant de la saison. Le Récemment s’est déroulé au dojo de Rieupeyroux un stage Kick Boxing animé par Florent et Romain Lacomme qui ont de l’expérience dans cette discipline. Au total, une trentaine de personnes étaient réunies pour cette séance très appréciée.