Meurtre de Justine Vayrac : que peut-on attendre de la reconstitution en présence du tueur présumé ce mercredi ?

Un an après le meurtre de Justine Vayrac, une reconstitution des faits est prévue ce mercredi soir dans le hameau du tueur présumé.

Cela fait à peine plus d'un an que Justine Vayrac, une maman âgée de 20 ans, a été tuée en Corrèze. Elle avait passé la soirée dans une boite de nuit à Brive-la-Gaillarde avec des amis jusqu'à ce qu'elle ne se sente pas très bien, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2023. Un ami était en train de la raccompagner jusqu'à sa voiture quand ils ont croisé une connaissance, Lucas L., qui s'est proposé pour s'occuper de Justine. Le corps de la jeune fille a été retrouvé plusieurs jours plus tard, quand Lucas est passé aux aveux.

Le suspect, un agriculteur de 21 ans, aurait tenu des propos incohérents face aux enquêteurs. Selon ses déclarations, il aurait eu un rapport sexuel consenti avec Justine Vayrac, et un coup de poing à l'issue d'une dispute aurait été la cause de la mort. Les résultats de l'autopsie contredisent cette version des faits : Justine Vayrac aurait été violée, et il a été conclu d'une mort par étranglement. L'autopsie avait également mis en évidence "une fracture du nez, plusieurs plaies contuses de la face, une plaie profonde du nez à la mâchoire gauche, un hématome au niveau du sein gauche, une fracture du larynx et un sillon de pendaison complet, correspondant au lien entourant le cou de la victime".

Selon les analyses, Justine Vayrac n'aurait pas été droguée. Le suspect a été mis en examen pour séquestration, viol et meurtre après avoir avoué le meurtre et avoir indiqué aux enquêteurs où il avait caché le corps. Il est en détention provisoire en attendant une audience de mardi 7 novembre 2023 devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Comment va se dérouler la reconstitution

Lucas L. va brièvement sortir de cellule ce mercredi 25 octobre. Comme le révèle France Bleu, une reconstitution des faits va être menée dans le hameau de Eyzat-le-Haut en fin de journée, là où habitait le suspect et où le corps de Justine avait été découvert. Ces secteurs en particulier vont être interdit à la circulation toute la soirée jusqu'à une partie de la matinée de jeudi.

La reconstitution va tenter de rejouer les événements, étape par étape, tout en confrontant les déclarations du suspect avec les éléments de l'enquête. Lucas L. devra détailler chacun de ses faits et gestes de ce fameux soir jusqu'à l'enterrement du corps de Justine dans un bois près de son domicile. Lors des perquisitions menées chez lui en 2022, des traces de sang avaient été retrouvés tout comme le sac à main, calciné, de la victime.

Si le tueur présumé coopère...

Cette confrontation entre les faits et les déclarations précédentes du jeune homme pourraient grandement faire avancer l'enquête, si tant est que Lucas L. coopère. Comme le révèle Le Parisien, son avocat lui avait dit de garder le silence lors d'un transport sur les lieux du meurtre en 2022. Sur conseil de Me Michel Labrousse, Lucas pourrait à nouveau choisir de se taire.

L'avocat pointe des irrégularités dans la procédure à l'encontre de son client, et dénonce le fait qu'il n'était pas présent quand Lucas a avoué le meurtre et a indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps. Me Michel Labrousse dit aussi ne pas avoir reçu le certificat d'autopsie.

Un requête en nullité avait été déposée en juin 2023, mais avait été rejetée. Une audience est en revanche prévue devant la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 novembre, l'avocat espérerait faire annuler certains actes de l'enquête. Si cela devait arriver, que les aveux ou la découverte du corps étaient annulés, la libération de Lucas pourrait être demandée.

Mais si la reconstitution de ce mercredi ne joue pas en faveur des déclarations de Lucas L., son sort devrait resté inchangé jusqu'à son procès.