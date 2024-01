Mort de Justine Vayrac : le principal suspect jugé ce mardi pour une autre affaire remontant à 2020

On en saura plus sur la personnalité du meurtrier présumé de Justine Vayrac lors de ce procès où il est accusé d'incendie volontaire.

Dans la nuit du 23 octobre 2023, la jeune maman de 20 ans originaire du Lot a passé une soirée dans une boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Alors qu'elle ne se sentait pas bien, elle a été raccompagnée par un ami vers sa voiture qui s'y repose, puis a croisé une connaissance, Lucas L., qui a proposé de veiller sur elle.

Une fin de soirée de l'horreur. Le corps de Justine Vayrac a été découvert quelques jours plus tard près du domicile de Lucas L., un agriculteur âgé de 21 ans au moment des faits qui est passé aux aveux lors de sa garde à vue.

Ce mardi 16 janvier 2024, le principal suspect va comparaître devant le tribunal de Tulle, toujours en Corrèze, mais pour une tout autre affaire. Comme le rapportent nos confrères de La Montagne, le jeune agriculteur est accusé d'avoir commis un incendie volontaire chez son employeur.

Deux départs de feu volontaires

Il est reproché à Lucas L. d'être à l'origine d'un feu dans un hangar sur l'exploitation agricole de son employeur, dans la commune de Saint-Hilaire-Peyroux, dans la nuit du 2 août 2020. Le jeune homme y effectuait un stage.

Deux foyers ont été découverts, ce qui laisse peu de doute sur la nature volontaire de l'incendie. Lucas L. est le principal suspect. Toujours selon La Montagne, son maître de stage lui aurait fait des remarques sur son attitude sur le lieu de travail.

Une information judiciaire avait été ouverte, Lucas L. avait ensuite été placé sous contrôle judiciaire. Il a été incarcéré jusqu'en avril 2021, moins de deux ans avant l'affaire Justine Vayrac.

Mis en examen dans l'affaire Justine Vayrac

Lors de ce procès, la personnalité de Lucas L. sera dévoilée. L'occasion d'en apprendre plus sur ce jeune agriculteur qui est également mis en examen pour meurtre, viol et séquestration dans l'affaire Justine Vayrac.

Dans cette dernière, il avait déclaré aux enquêteurs qu'un coup de poing serait à l'origine de la mort de la jeune femme, après qu'ils aient eu un rapport sexuel consenti. Une version mise à mal par le rapport d'autopsie, qui affirme que Justine Vayrac aurait été violée et étranglée. Les analyses relèvent aussi un "déchaînement de violence mettant en évidence une fracture du nez, plusieurs plaies contuses de la face, une plaie profonde du nez à la mâchoire gauche, un hématome au niveau du sein gauche, une fracture du larynx et un sillon de pendaison complet, correspondant au lien entourant le cou de la victime".

De plus, des traces de sang avaient été prélevées dans la voiture et au domicile du suspect. Le sac à main de la victime avait été retrouvé calciné près de l'habitation, non loin du bois où son corps avait été enterré pour être caché.

Lucas L. est toujours en détention provisoire dans l'attente de son procès.