Luc-la-Primaube. Rand’Oxygène en balade "oxygénante" à Gréoux-les-Bains

Des adhérents de Rand’Oxygène s’étaient donné rendez-vous place Saint-Exupéry pour embarquer en direction de la station thermale de Gréoux-les-Bains. Dès l’arrivée, ce fut une rando avec des vues sur le barrage de Gréoux et le lac d’Esparon situé sur le Verdon, via Saint-Marin-de-Brome. Au retour, petite visite de la station pour certains avec une dégustation de bière allemande pour d’autres. Ce jour-là c’était la fête de la bière.

Le lendemain, direction Moustiers-Sainte-Marie (plus beau village de France) et sa célèbre étoile qui veille sur les villageois. Avant la visite de ce site, ce fut la découverte d’un circuit à travers la garrigue et avec des vues sur le lac de Sainte-Croix et Moustiers. Au retour vers le centre d’hébergement, le groupe traversa l’immense plateau de Valensole, et ses champs de Lavandin, ses oliviers et quelques amandiers. Malheureusement le Lavandin ayant été récolté, les couleurs avaient disparu mais on peut imaginer la beauté des lieux en pleine floraison.

Lundi fut la découverte des basses gorges du Verdon et de la chapelle Sainte-Maxime au départ de Quinson. En fin d’après-midi visite du musée de la Préhistoire. Le jour du retour, petit détour par Meyrargues, son château et ses vestiges d’aqueduc Romain où nous était proposée une rando de 10 km. Après un pique-nique retour dans l’Aveyron, avec un arrêt au Caylar pour la traditionnelle collation de fin de séjour.

Ces 4 jours se sont déroulés dans le cadre magnifique, et la très bonne prestation du domaine de Laval. Comme toujours une bonne ambiance, un esprit de partage et de convivialité ont permis aux 44 adhérents de passer un excellent séjour. À ce sujet un grand merci à ceux qui ont offert les apéros lors du séjour. Un merci également à la commission "séjours" pour l’organisation parfaite. Prochaine sortie, le réveillon du 29 décembre au 1er janvier à Saint-Loube (Gers). Toute l’actualité sur randoxygene12.e-monsite.com