Football : Rodez au complet avant son déplacement à Bordeaux

Suspendu pour la réception de Bastia, samedi 21 octobre, Giovanni Haag pourra faire son retour à Bordeaux, samedi 28 octobre. Aucun blessé ni suspendu n'est à signaler dans les rangs ruthénois.

Rodez est au complet pour ses retrouvailles avec Bordeaux. Samedi 28 octobre, les sang et or se déplaceront en Gironde pour la 12e journée de Ligue 2, presque cinq mois après les incidents de la dernière journée du championnat 2022-2023. Le club indique qu'aucun blessé ni suspendu n'est à signaler.

Giovanni Haag fait d'ailleurs son retour de suspension. Il n'avait pas pu prendre part à la réception de Bastia (1-1, samedi 21 octobre) à cause d'une accumulation de cartons jaunes.

Et Stone Mambo, qui avait retrouvé le groupe la semaine dernière, a "repris les entraînements normalement", ajoute le club. Le défenseur central, recruté dans la dernière ligne droite du mercato estival, n'a pas encore joué sous les couleurs sang et or. Il a été éloigné des terrains par une déchirure au quadriceps survenue mi-septembre.

Ce sont donc deux groupes complets qui vont se retrouver. Après n'avoir eu que "12 joueurs" à sa disposition à l'entraînement la semaine dernière, Albert Riera, le nouveau coach bordelais arrivé il y a deux semaines, s’est réjoui, lors de la conférence de presse d'avant-match, jeudi 26 octobre, d'avoir eu tous ses joueurs disponibles pour la première fois.