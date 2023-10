Espalion. La braderie d’automne est une réussite

Malgré les travaux d’aménagement en cours dans la zone artisanale de la Bouysse et une météo incertaine, la braderie d’automne organisée par l’association Passerelle Nord-Aveyron est une réussite.

Malgré tout, la braderie d’automne, proposée par l’association Passerelle Nord Aveyron, samdi, a connu un franc succès. La présidente de l’association, Danièle Schmitt, a exprimé sa satisfaction en déclarant que "les clients sont au rendez-vous". Cette braderie a rempli plusieurs objectifs pour l’association. D’une part, elle a permis aux habitants de la région de se procurer des articles à des prix bien inférieurs au marché. D’autre part, elle a contribué à réduire les stocks d’articles divers, notamment des vêtements, de la vaisselle et des livres.

Recyclerie

Passerelle Nord Aveyron s’engage dans diverses activités, allant de l’enlèvement de mobilier au vide-maison, en passant par la collecte de textiles. En 2022, pas moins de 111 tonnes de textiles ont été collectées et une semi-remorque quitte mensuellement les locaux de l’association, transportant les textiles non récupérables pour les transformer en isolants. La zone d’action de l’association couvre les communautés de communes Comtal Lot Truyère et Aubrac Carladez Viadène. De plus, elle possède deux boutiques situées à Espalion et à Sainte-Geneviève.

Il est à noter que bien que juridiquement c’est une association, Passerelle Nord Aveyron est perçue comme une entreprise à part entière par ses partenaires, qui n’hésitent pas à la solliciter en cas de retard dans ses activités.

Atelier chantier d’insertion

L’association s’investit également dans l’insertion professionnelle. Passerelle Nord Aveyron offre des contrats de durée flexible, allant de quatre à six mois, renouvelables mais limités à une période maximale de deux ans, à des personnes âgées de 19 à 65 ans.

Chaque groupe de 12 à 15 individus est encadré par trois salariés, épaulés par un conseiller en réinsertion. Avec un taux de réussite de 60 %, cette initiative a permis à de nombreuses personnes de trouver un emploi stable à long terme. Cependant, il existe des défis significatifs. Danièle Schmitt souligne que la réforme des retraites a compliqué la recherche d’emploi pour les personnes âgées de 62 ans et plus, car de nombreuses entreprises préfèrent investir dans des employés à long terme. Les entreprises sont parfois réticentes à embaucher des personnes pour des contrats d’un ou deux ans.

Prochaine animation

La prochaine grande animation prévue par l’association est la vente de jouets et de cadeaux pour Noël, qui aura lieu le 25 novembre.Cela promet d’être une autre opportunité pour profiter de biens à des prix avantageux et soutenir les activités bénéfiques de l’association.

Passerelle Nord-Aveyron Zone Artisanale La Bouysse. Télé. 05 65 44 69