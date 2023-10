Mais pourquoi les jeunes chinois fréquentent-ils les universités du troisième âge ?

(ETX Daily Up) - De jeunes chinois ont trouvé la solution idéale pour pratiquer une activité artistique ou culturelle sans se ruiner : ils suivent des cours dans des universités pour seniors. Ils peuvent ainsi se détendre en dehors de leur activité professionnelle tout en côtoyant des personnes âgées. Ce qui aurait un côté relaxant et réconfortant, selon ces jeunes.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’Empire du Milieu accueille de nombreuses universités du troisième âge. Ces institutions proposent aux personnes âgées une éducation permanente ainsi que des activités et des formations, qui améliorent leurs conditions de vie et luttent contre leur isolement relationnel. Il en existe plus de 76.000 à travers le pays, selon le quotidien Global Times qui s’appuie sur des données du Comité national du vieillissement. Plus de 14 millions de Chinois sont inscrits dans l’une de ces universités du troisième âge.

Si les étudiants qui fréquentent ces établissements ont généralement plus de 55 ans, de nouveaux inscrits font leur apparition dans le corps estudiantin. Leur particularité ? Ils sont bien plus jeunes que leurs camarades. C’est le cas de Shiqi, une jeune femme de 27 ans. Cette dernière s’est récemment inscrite à l’Open University for the Elderly de Pékin pour suivre des cours de yoga et de danse classique, d’après le magazine Sixth Tone. Elle est la plus jeune de sa classe, ce qui n’est pas pour lui déplaire.

L’exemple de Shiqi n’est pas un cas isolé. Un nombre croissant de vingtenaires, souvent déjà diplômés et dans la vie active, se tournent vers les universités du troisième âge pour y suivre des cours. Cette tendance est particulièrement visible sur la très populaire application chinoise Xiaohongshu. Le hashtag associé au fait de faire ses études dans un établissement pour seniors y comptabilise plus de 7,7 millions de vues, ce qui atteste de l’engouement des jeunes Chinois pour cette pratique.

Un argument financier de taille

Car les universités du troisième âge présentent de nombreux avantages. Elles disposent d’un catalogue de cours variés, très axés sur le bien-être physique et mental ainsi que sur les loisirs. Et ce, à des prix bien plus avantageux que la plupart des cours classiques. Un argument économique de taille dans un contexte où de nombreux jeunes Chinois doivent affronter d’importantes difficultés financières. Pour suivre des cours de yoga à l'université, Shiqi débourse, par exemple, 450 yuans (environ 60 euros) pour quinze heures de cours, alors qu'un seul cours de yoga "classique" (en dehors de cette structure universitaire) lui coûterait 200 à 350 yuans (entre 26 et 45 euros).Si l’économie du pays est toujours en croissance, le taux de chômage des moins de 25 ans n’a, lui, jamais été aussi élevé. Il a même franchi la barre des 21% en juin dernier, poussant le Bureau national des statistiques à ne plus publier le détail du chômage par classe d’âge. La frustration est immense pour des jeunes, qui sont en concurrence sur le marché de l’emploi avec des actifs bien plus expérimentés qu’eux.

Les responsables de ces établissements voient d’un bon œil ce (modeste) rajeunissement de leur corps étudiant, les internautes chinois se montrent beaucoup plus critiques. Certains d’entre eux s’alarment que les vingtenaires privent les personnes âgées de ressources qui leur sont destinées.