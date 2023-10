Entraygues-sur-Truyère. Prolongation de l’exposition du peintre-paysan André Puech

À l’occasion des vacances scolaires de la Toussaint, le musée du Veinazès ouvrira exceptionnellement ses portes au public les 25-27 et 29 octobre et les 1er – 3 et 5 novembre.

L’exposition temporaire consacrée à André Puech, le peintre-paysan, restera visible grâce à la prolongation de prêts accordée par différents collectionneurs. Suite à la récente donation de deux familles du Veinazès, des aquarelles, huiles et lavis inédits des années 1965-1975 complètent la collection du musée. Outre leur qualité esthétique, ces sept œuvres présentent un intérêt historique puisque toutes proviennent d’achats réalisés auprès de l’artiste à l’occasion des premières kermesses destinées à financer la construction de l’église de Lafeuillade-en-Vézie.

L’exposition temporaire consacrée à l’amicale parisienne du canton de Montsalvy reste visible dans la salle des "Auvergnats de Paris" où figure en bonne place, l’ancienne devanture de "La Galoche d’Aurillac", emblématique restaurant de la rue de Lappe (Paris 11e) qui fut un temps le siège social de la Ligue auvergnate et du Massif central.

Une visite guidée est proposée chaque jour d’ouverture à 14 h 30. Réservation conseillée au 06 46 41 75 38.