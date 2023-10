Quésaco : "les points de bascule de risques", nouveau terme de l'ONU pour désigner les risques immédiats liés à la crise climatique

(ETX Daily Up) - Un rapport de l'ONU paru cette semaine donne naissance à un nouveau terme : les "points de bascule de risques". Concrètement, ce mot fait référence aux connexions entre activités humaines et destruction de la planète, et les risques immédiats qui en découlent, tels que l'épuisement des eaux souterraines, la pollution spatiale ou l'absence d'assurances en cas de catastrophes climatiques.

À l'aune de la crise climatique, des scientifiques ont identifié des points de bascule, c'est-à-dire des seuils qui, s'ils sont franchis, auront des conséquences irréversibles sur le climat et la planète. Mais dans un rapport publié cette semaine, l'ONU détermine une nouvelle catégorie : les points de basculement de risques. "Ils sont atteints lorsque les systèmes dont nous dépendons pour notre vie et nos sociétés ne peuvent plus amortir les risques et cessent de fonctionner comme nous l'attendons", explique l'organisation internationale. Au total, six points de bascules de risques sont mentionnés : la fonte des glaciers, les chaleurs intenables, la pollution spatiale, l'extinction des espèces, l'épuisement des eaux souterraines et un "avenir non assurable". Cette catégorie d'un nouveau genre (bien qu'elle inclut des points déjà identifiés par la communauté scientifique il y a plusieurs années) se focalise sur les interconnexions entre planète et vie humaine et met le curseur sur les risques immédiats encourus.

Le point de bascule "avenir non assurable" fait par exemple référence à l'amplification de la fréquence et de l'intensité des catastrophes climatiques (incendies, tempêtes, ouragans, inondations, etc) survenues dans certaines régions du monde, qui font grimper en flèche les prix des assurances des logements. Depuis les années 70, le coût des catastrophes dans le monde a été multiplié par sept, ce qui fait que les gens éprouvent des difficultés financières pour s'assurer une couverture. "Entre-temps, face à l'augmentation des pertes, certaines compagnies d'assurance dans les zones à risque ont décidé de limiter le montant ou le type de dommages qu'elles peuvent couvrir, d'annuler des polices ou de quitter complètement le marché. Lorsque l'assurance n'est plus proposée contre certains risques ou à un prix raisonnable pour les propriétaires, ces zones sont considérées comme "non assurables", explique le rapport. L'ONU cite notamment le cas de l'Australie, où environ 520.940 habitations risquent de ne plus être assurables d'ici à 2030, principalement en raison de l'augmentation des risques d'inondation.

L'épuisement des eaux souterraines représente également un risque immédiat et à long terme. "Certains endroits dans le monde ont déjà extrait des quantités importantes de leurs ressources en eau souterraine. Par exemple, l'Arabie saoudite était autrefois au sommet de l'un des plus grands systèmes aquifères du monde et, dans les années 1970, l'a utilisé pour faire du désert une oasis productive", souligne le rapport.

Si les autres effets des points de bascule des risques sont souvent évoqués (chaleurs extrêmes, déclin de la biodiversité, fonte des glaciers), celui de la pollution spatiale est toutefois moins connu. L'exploration de l'espace par les humains laisse aussi des traces : sur les 34.260 objets suivis en orbite, seuls 25% environ sont des satellites en état de marche, le reste étant constitué de déchets, tels que des satellites cassés ou des étages de fusée hors d'usage. "Étant donné que ces objets voyagent à plus de 25 000 kilomètres à l'heure, même les plus petits débris peuvent causer des dommages importants. Chaque débris devient un obstacle sur "l'autoroute" orbitale, rendant de plus en plus difficile pour les satellites fonctionnels d'éviter les collisions", pointe l'ONU.

L'ONU conclut malgré tout sur une note plus positive : "Heureusement, nous sommes capables de voir le danger qui nous guette. En changeant nos comportements et nos priorités, nous pouvons nous engager sur la voie d'un avenir radieux, durable et équitable".