"Reconversion" : une expérience originale

C’est dans l’ancienne épicerie du 38 rue de la République que la compagnie A.W.A.C s’est posée pendant une semaine à initiative des Espaces Culturels. Le temps de faire revivre ce lieu déserté en un espace vivant partagé avec la complicité des commerçants et des habitants qui se sont prêtés avec enthousiasme aux facéties des comédiens. Collecte de témoignage, vidéos, mises en scène…

Tout un programme sous le signe de l’humour autour d’une "Reconversion" du centre-ville présenté lors de deux soirées de restitution. Et si le projet "Cap Villeuf 3000" s’est avéré très utopique et décalé, l’objectif de la Cie A.W.AC est atteint. Partager du rire, apporter de la joie et de la bonne humeur, provoquer des rencontres improbables, créer des liens…

Une expérience pour le moins originale que les participants et les spectateurs ne sont pas près d’oublier.