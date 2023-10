Villefranche-de-Panat. La MSA lutte pour l’inclusion numérique

Afin d’agir pour l’inclusion numérique, les élus MSA du comité territorial du Lévezou Ségala ont proposé dans 7 communes 6 journées aux adhérents MSA pour découvrir les fonctionnalités des services en ligne et le site MSA Midi-Pyrénées Nord. En coopération avec l’espace France services, une vingtaine de personnes a été accueillie autour de boissons et de gâteaux par Brigitte Lecouls et Béatrice Boudes. Chaque participant a été reçu par une chargée d’accueil de la MSA pour s’approprier le site internet de la MSA et créer leur espace personnel. La majorité des personnes a exprimé une très forte satisfaction. Certaine, très réticentes à l’usage des outils numériques et d’internet, ont même dit que dorénavant elles utiliseraient plus leur espace privé. Bénédicte Arguel et Mélodie Blanchard, salariées de l’Espace France service, ont pu bénéficier d’un rendez-vous afin de conforter leurs connaissances et leur expertise pour renseigner les ressortissants agricoles qu’elles reçoivent.