Entraygues-sur-Truyère. Les écoles à la pêche des connaissances

À l’initiative de la Fédération de pêche de l’Aveyron, quatorze élèves de l’école publique d’Entraygues, le matin, et dix-huit enfants de l’école privée Saint-Georges, l’après-midi, ont participé dans la bonne humeur à une sortie "initiation à la pêche".

Entourés de leurs enseignants, de Jean-Baptiste l’animateur de la Fédération de Pêche, de Thierry et de Dominique (de l’AAPPMA d’Entraygues), les enfants ont pêché par petits groupes sur le Lot, après avoir reçu des connaissances sur les milieux aquatiques. En effet, Jean-Baptiste leur a présenté la variété de poissons présents sur le Lot et la Truyère. L’après-midi, dix vairons et une ablette, pêchés, ont été rejetés vivants dans la rivière.