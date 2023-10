Auriac-Lagast. Les marcheurs en balade à Saint-Léons

Les marcheurs d’Auriac ont été invités pour une escapade sur le Lévezou. Partis du Bois du Four 18 randonneurs ont foulé des chemins herbeux jusque sur un haut plateau revêtu de hêtre et de résineux avec leurs taches sombres contrastant avec le vert de prairies. Leur objectif : rejoindre Saint-Léon pays natal de l’entomologiste Jean Henri Fabre. Une visite approfondie de la maison natale de Jean Henri Fabre a fait découvrir la vocation naturaliste de ce célèbre personnage, sa personnalité, sa vie, son œuvre, tant scientifique que littéraire et artistique. La rando s’est poursuivie dans les ruelles du village au riche patrimoine et se termina par La vallée de la muse.