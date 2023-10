Luc-la-Primaube. Un stage langage et alimentation

La MJC et le relais de la petite enfance La Galipette, ont organisé un stage "Langage et alimentation" à l’Espace St-Exupéry avec l’association de prévention en orthophonie de l’Aveyron. Les 4 séances d’une heure ont permis aux participants un rapprochement avec l’enfant qui ne parle pas encore (ou très peu) mais possède une forte envie de communication. Tout l’art de ce stage consistait à observer et à comprendre les messages vocaux de l’enfant afin de lui apporter soulagement, réconfort et soutien. Les ateliers parents-enfants doivent permettre de développer une grande attention sur le langage et l’alimentation de leur enfant. En plus de cela, les parents se sentent valorisés dans leurs compétences parentales et ont des outils pour faire parler et manger leurs enfants. Ainsi développant une relation de confiance entre eux et leur enfant. Chaque enfant puise d’immenses ressources au sein de ce lien d’attachement pour grandir et développer son estime de soi.