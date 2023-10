Football, rugby à XIII, handball, course pédestre... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, les résultats du week-end de sports concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 28 OCTOBRE FOOTBALL - Ligue 2 (12e journée) : Bordeaux - Rodez..........à suivre ici - Coupe de France (6e tour) : Capdenac-Figeac - Blagnac........18 heures - Coupe d'Occitanie (4e tour départemental) : Montbazens-Rignac - Mende.......18 heures Ouest Aveyron - Comtal......19 heures Pays Alzuréen - Rodez II.......19 heures Saint-Georges - Onet II......19 heures Villefranche-de-Rouergue - Sources Aveyron.......19 heures - Coupe de l'Aveyron (32es de finale) : Agen-Gages - Sainte-Croix......18 heures Costecalde-Lestrade - Luc-Primaube II.....19 heures Montbazens-Rignac II - Bozouls......19 heures Saint-Laurent-La Canourgue - Espoir foot 88 II......19 heures Colombiès - Pareloup Céor......20 heures Lévézou - Rance et Rougier......20 heures Naucelle - Sources Aveyron II.......20 heures Olemps - Salles-Curan-Curan......20 heures Sainte-Radegonde - Bas Rouergue......20 heures BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (6e journée) : Saint-Symphorien-d'Ozon - Elan Aveyron......16h30 - Nationale 3 masculine (7e journée) : Istres - Rodez........20 heures HANDBALL - Nationale 2 masculine (7e journée) : Bègles - Rodez-Onet.......16-15 (MT) DIMANCHE 29 OCTOBRE FOOTBALL - Coupe de France féminine (finale régionale) : Nîmes - Druelle........14h30 - Coupe d'Occitanie (4e tour départemental) : Aguessac - Saint-Affrique.......14h30 Combes - Millau...........14h30 - Coupe de l'Aveyron (32es de finale) : Aubrac 98 – Comtal II......14h30 Broquiès – Villecomtal-Mouret......14h30 Capdenac Portugais – Druelle II......14h30 Dourdou – Moyrazès......14h30 Espalion – Boussac......14h30 Foot Vallon – Argence Viadène......14h30 Goutrens-Mayran – Penchot-Livinhac......14h30 Mahorais – Campagnac......14h30 Manhac – Martiel......14h30 Méridienne d’Olt – Vabres-l’Abbaye.......14h30 Castanet – Saint-Beauzély......14h30 Saint-Rome-de-Tarn – Saint-Geniez......14h30 Vabre Tizac – Ségala Rieupeyroux II......14h30 RUGBY A XIII - Élite 2 (4e journée) : Salon-de-Provence - Villenfranche-de-Rouergue......15h30 COURSE PEDESTRE - Festival des Hospitaliers de Nant : Trail des Hospitaliers (75 kilomètres, 3490 mètres de dénivelé positif)........5 heures