Lestrade-et-Thouels. Le repas des Aînés rassemble l’amitié et les gourmets

81 aînés se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur afin de savourer le succulent repas préparé par le chef, Régis.

De jolis bouquets aux couleurs automnales ajoutent une note de gaieté à une ambiance déjà très chaleureuse. Nicole Cazottes, la présidente, a souhaité la bienvenue à tous, met la doyenne Thérèse Reynès à l’honneur (cette dernière toujours présente et fidèle aux repas du club). Une pensée aussi pour les 90 ans de Mme Raust et Lucien Poujol.

A cette occasion, une belle corbeille de douceurs leur est destinée, témoignage d’amitié entre les adhérents du club. La présidente a rappelé certaines dates : le dimanche 26 novembre dès 14 h, quine du club où le public vous attend nombreux et le voyage à Laguiole le mardi 28 novembre. Les inscriptions pour les adhérents non encore inscrits, peuvent se faire jusqu’au 15 novembre auprès de la présidente au 06 77 29 07 05. Aux premiers coups de fourchette, le sourire s’est affiché sur tous les visages. Une fois de plus, ce fut un délicieux moment de partage et de convivialité entre tous les adhérents.