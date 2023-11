550 élèves chaussent les baskets contre les leucodystrophies

Avant les vacances scolaires, les collégiens d’Émilie-de-Rodat ont débuté leur journée par une dictée qui est un support d’échanges sur la solidarité, la citoyenneté, le respect, le handicap…

L’après-midi, la Maison des lycéens a organisé le cross Ela (Association européenne contre les leucodystrophies) et des activités sportives, ceci afin de sensibiliser les jeunes aux maladies génétiques rares. L’après-midi les écoliers d’Émilie-de-Rodat, les collégiens et les lycéens de Saint-Joseph ont mis leurs baskets pour soutenir la cause.

"Les élèves prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants malades qui ne peuvent plus s’en servir", indiquent les organisateurs. Au total, ce sont plus de 550 élèves qui ont participé aux différentes activités de cette journée.

Des dons sont à venir et seront versés à l’association Ela courant novembre 2023.