Calmont. Des aînés de tout l’Aveyron en Crète

Venant de différents clubs du département (Aguessac, Arvieu, Naucelle, Calmont, Camboulazet, Cornus, Durenque, Olemps, Saint-Cyprien, Saint-Symphorien-de-Thénières), 50 adhérents à la Fédération aveyronnaise de Générations mouvement se sont rendus en voyage en Crète. Ce voyage a permis de découvrir les sites minoens de Phaestos et Cnossos, le musée archéologique d’Héraklion, de splendides basiliques et monastères (Préveli, Krista, Panaghia Hera, Kéra, Sélinari…), les centres anciens des villes de La Canée, Héraklion, Agios Nicholaos, Rethymnon… Des sites pittoresques (Archanes, gorges d’Imbros et de Kourtaliotiko, île de Spinalonga…), de magnifiques paysages montagneux souvent couverts d’oliveraies et d’assister, le dernier soir, à une superbe soirée de danses crétoises et grecques.