La promesse d'une recharge de sa voiture électrique en moins de 10 minutes dès 2028

(ETX Daily Up) - Le constructeur japonais Nissan annonce vouloir commercialiser un premier modèle équipé d'une batterie solide à l'horizon 2028. Ce nouveau type de batterie promet notamment d'être beaucoup plus rapide à charger. D'autres constructeurs sont également dans les starting-blocks.

Au Japan Mobility Show, qui se tient à Tokyo jusqu'au 5 novembre 2023, Nissan présente sa technologie de batterie solide (ASSB), qui promet de doubler la densité énergétique et de sensiblement réduire le temps de charge des véhicules électriques. En théorie, ils pourraient être rechargés en moins de 10 minutes.

Pour rappel, les batteries lithium-ion liquides utilisent un liquide comme électrolyte. Ce n'est plus le cas dans une batterie dite solide. En conséquence, celles-ci peuvent fonctionner dans un environnement pouvant atteindre les 100 degrés, ce qui évite les risques de surchauffe et (pire) d'incendie. Dès lors, il n'est plus nécessaire de lui associer un système de refroidissement dédié, généralement très lourd. A taille équivalente, ce type de batterie a le potentiel d'offrir une densité énergétique environ deux fois supérieure à celle des batteries lithium-ion conventionnelles, pour un temps de charge nettement plus court et, cerise sur le gâteau, un coût inférieur grâce à l'utilisation de matériaux moins onéreux. Autre bénéfice : ces batteries sont adaptables à tous les types de véhicules, y compris les plus lourds (SUV, utilitaires, etc.).

Nissan n'est toutefois pas le seul constructeur à travailler sur ce type de batteries. BMW, Ford ou encore Volkswagen ont également beaucoup investi dans le développement de batteries solides, sans parler des constructeurs chinois comme Nio. Reste à savoir qui sortira un produit fini en premier. Si Nissan entend se lancer d'ici 2028, les batteries solides ne devraient toutefois pas être déployées à grande échelle avant la prochaine décennie.

Quésaco : les batteries à état solide, pour plus de kilomètres et une recharge en un temps record.