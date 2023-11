Rieupeyroux. Le spectacle "Chaplin, 1939" joué à l’espace Gilbert-Alauzet

"Chaplin, 1939", le spectacle d’1 h 10 qui sera joué, vendredi 10 novembre, à 20 h 30, sur la scène du centre culturel de Rieupeyroux, aborde de manière inédite un épisode marquant de la vie du cinéaste engagé à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

Mélina Hoffman, dans "L’essentiel culture", présente le spectacle vu en Avignon en 2021 en ces termes : "Chaplin, 1939" évoque un moment clé et un tournant de la vie de l’artiste populaire à qui l’on doit la critique virulente du fordisme à travers son œuvre "Les temps modernes". Face à l’imminence de la guerre en Europe, à l’arrivée du cinéma parlant et de la couleur, et à cette ressemblance troublante avec un certain Hitler, Charlie Chaplin, bouillonnant de créativité et puissamment inspiré par ce qu’il observe de la société dans laquelle il vit et du danger qui guette, va entreprendre l’écriture d’un film visionnaire : "Je vais me payer Hitler !" s’exclame-t-il face à son frère, Sidney, qui tente de le raisonner, inquiet du chemin qu’il semble vouloir prendre. Inquiétudes et mises en garde dont le cinéaste se moque. Car ses convictions sont solides. Et il n’est pas homme à laisser la peur dicter sa conduite. Le spectacle est un portrait captivant et inspiré de faits réels qui nous emmène à la rencontre d’un homme complexe, multiple, brillant, et de ses parts d’ombre. Un petit bijou ! "C’est beau, l’ombre, c’est l’autre côté de la lumière.".

Aller voir "Chaplin, 1939", de la compagnie Hé ! Psst, écrit et mis en scène par Cliff Paillé, joué par Romain Arnaud-Kneisky, Alexandre Cattez et Swan Starosta, c’est observer le projet ambitieux et courageux du film "Le Dictateur" prendre forme dans l’esprit de son créateur.

Renseignements et réservations au 05 65 29 86 79, espace Gilbert-Alauzet – 2, route du Foirail – 12240 Rieupeyroux

Tel : – Courriel : information@centreculturelaveyron.fr

Web : www.centreculturelaveyron.fr

À noter : "Le Dictateur", film de Charlie Chaplin de 1940 d’une durée de 2 heures, passera au cinéma de Rieupeyroux, lundi 6 novembre, à 14 h 30 (séance scolaire ouverte au public).