Argences en Aubrac. Le voyage de l’amitié des Gentianes en Aubrac en Catalogne

Ce sont quatre jours intensifs de visites autour de Pineda de Mar, en bord de mer Méditerranée, province de Barcelone, en Catalogne espagnole qui attendaient les Gentianes en Aubrac.

Pas trop dépaysés par la langue pour les Occitans que nous sommes ! Il y en a pour tous les goûts, du shopping à la danse, en passant par l’écoute de guides qui savent vous intéresser par leurs commentaires non seulement sur le patrimoine local mais aussi sur la vie quotidienne des habitants de cette province à la forte personnalité.

Un sentiment commun d’inquiétude sur le manque de pluies qui a mis à nu les ruisseaux et rivières, notamment à Gérone, par ailleurs magnifique, malgré la proximité des collines et monts et de la mer toute proche. Mais, la gentillesse de l’accueil, tant à l’hôtel, que des organisateurs de Ruban Bleu, ainsi que les retrouvailles entre amis et les nouvelles rencontres nous ont conduits, ravis, à notre port de montagne à Laguiole, pour le partage d’une soupe au fromage avec ceux qui malheureusement n’avaient pu faire partie du voyage.

Le temps de mettre du bois au feu, et oui, c’est l’automne, et nous nous retrouverons à l’entrée de l’hiver le 14 décembre au Best Western de Laguiole pour un déjeuner de clôture de la saison.