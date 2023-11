Onet-le-Château. Les adhérents à la découverte de l’Alsace

La Fénarac 12 (commerçants et artisans retraités) a organisé un voyage en Alsace. Au programme de cette semaine ensoleillée : la visite du château du Haut Koenigsbourg, Colmar, Strasbourg et la petite France, le mont Sainte Odile, Obernai, les jolis villages typiques de Riquewihr et de Kaysersberg et enfin le Jura Arbois et le curé D’Ars, grâce à Brigitte, la guide des voyages Franjeau, qui a su les captiver par ses explications et anecdotes sur cette belle région. Une semaine de rêve pour les participants, car au-delà d’une météo idyllique et de paysages merveilleux, l’ambiance et la convivialité étaient de mise avec des soirées musique et gastronomiques (la choucroute bien sûr, mais aussi les autres spécialités alsaciennes). Avec un tel programme, on comprend pourquoi tous veulent déjà repartir !

Important : la Fénarac 12 organise une réunion avec la Carsat et la Cpam, jeudi 30 novembre à 14 h 30 à la CMA, à destination de tous les retraités anciens ou nouveaux adhérents ou non-adhérents.