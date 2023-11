La Loubière. Les jeunes du tennis en stage

Durant les deux semaines de vacances scolaires de Toussaint, l’entente Causse Comtal a proposé à tous les adhérents de l’école de tennis, mais aussi de jeunes joueurs venus de l’extérieur, des stages d’initiation, de perfectionnement technique et de préparation à la compétition. Ces stages, encadrés par Gabriel Givonnetti, ont fait un carton puisque quatre ou cinq jeunes participaient durant les neuf journées. Le club avait proposé la journée "ramène un copain ou une copine" pour les 4 à 6 ans puis pour les 7 à 12 ans. Cette initiative a permis à une dizaine d’enfants de participer et de faire découvrir ce sport. Toutes ces séances ludiques, pédagogiques et formatrices ont été orchestrées dans la bonne humeur par le jeune et dynamique enseignant. Elles ont permis de constater une belle énergie et une importante progression de tous ces jeunes talents et seront renouvelées tout au long de la saison.