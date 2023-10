Luc-la-Primaube. Les résidents de la Maison Sainte-Anne à Rome : du rêve à la réalité

La Maison Sainte-Anne, à La Primaube, a organisé en octobre un voyage de 5 jours à Rome pour 8 résidents, dont 6 en fauteuils, accompagnés de 5 salariés. Tout débute le dimanche 8 octobre, où les touristes partent en direction de l’aéroport de Montpellier. Pour certains résidents, prendre l’avion sera une première. Pourtant, aucun stress ni aucune angoisse ne perturbent cette aventure. En petit groupe et bien entourés, les résidents seront chouchoutés du début à la fin. Les voyageurs ont été logés en plein cœur de Rome, dans la Casa Di Accoglienza Padre Minozzi. Lundi 9 octobre, la journée a commencé par la découverte des ruelles de Rome puis, les résidents ont profité d’explications sur la Rome Antique, des premiers monuments de la ville : Castel San Angelo, palais de justice, Cappella Chigi di Raffaello… Mardi 10 octobre, l’équipe part vers la Fontaine de Trevi et bénéficie d’une visite guidée du Panthéon. Les ruelles de Rome, avec ses porchettas, cafés, pizzerias et magasins, ne sont plus un secret pour les résidents qui pourront y déguster un vrai café ou cappuccino italien.

Mercredi 11 octobre, direction le Vatican, où les vacanciers ont eu la chance d’apercevoir le Pape François. La dernière après-midi a été rythmée par une balade en van dans Rome à la découverte du Colisée, de la Place de Venise et de la plus belle vue sur Rome à l’Alcazar Terrazza del Gianicolo. Mélanie Frankowski remercie sincèrement l’ensemble des salariés de Sainte-Anne qui a été d’un grand soutien pour l’organisation de ce séjour. Les gains obtenus lors des évènements menés tout au long de l’année par l’établissement permettent de financer une partie importante de ce voyage. Une aventure humaine avec beaucoup de proximité et d’attention et un temps privilégié, comme en famille, appréciés de tous et qui seront gravés dans les mémoires et les cœurs de chacun. Vous pouvez suivre les aventures de cet établissement sur son compte Instagram @maisonsainteanne.