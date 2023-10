"Ol Pergadou" a fait sa rentrée

Après la pause de l’été, le club des aînés Ol Pergadou à repris ses rencontres mensuelles et que de mieux que de commencer la saison par un bon repas autour d’une paëlla. Solange Bruel, la présidente, accueillait les adhérents, ainsi que David Lagrange maire délégué. Autour des tables, les discutions allaient bon train évoquant l’été passé souvent avec les petits-enfants et la canicule. À la fin du repas, Solange donnait quelques informations : la prochaine rencontre aura lieu le 21 novembre avec une dédicace de livres et le 19 décembre pour le repas de Noël. De nombreux voyages sont prévus en 2024, les adhérents étant avertis en temps voulu.