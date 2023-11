Le Nayrac. Un après-midi convivial et festif en faveur du Téléthon

La campagne du Téléthon se prépare avec des animations dans les villages voisins. Mais déjà au Nayrac, un après-midi festif a été proposé avec le groupe de chanteurs "Le bonheur est dans le chant", venu bénévolement sur la scène de l’Espace multiculturel. Des chansons de variété française ont été interprétées avec talent et ont suscité des applaudissements et des félicitations de la part des spectateurs venus nombreux. L’après-midi s’est poursuivie avec la dégustation de châtaignes grillées et de jus de pommes que toutes les personnes présentes ont apprécié. La totalité de la recette sera reversée au Téléthon.