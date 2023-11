Villecomtal. "Le souffle et les cordes", un trio albigeois à La Fabrique du Rougier

Après le talentueux duo de jazz manouche Ricci et Pérez en octobre, La Fabrique du Rougier accueillera le trio albigeois "Le souffle et les cordes" pour un voyage à travers les musiques classiques et traditionnelles, les époques et les continents.

Cécile Ducomte est professeur de flûte traversière et de piano. Cette musicienne albigeoise est intervenante musicale dans plusieurs écoles du Tarn et dirige une chorale.

Michel Régy est premier violon dans l’Ensemble Orchestral du Tarn dirigé par Pierre Caner. Cécile Ducomte et lui réalisent des concerts ensemble depuis de nombreuses années.

Sandrine Domon est professeur de français au lycée à Albi. Passionnée de musique depuis toujours, elle prend plaisir à jouer dans de nombreux groupes musicaux, avec sa flûte traversière comme avec son traverso (flûte baroque) et a rejoint Cécile et Michel depuis deux ans. Leur répertoire est assez éclectique : il se compose de musique classique du XVIIIe au XXe siècle (Bach, Boismortier, Mozart, Schubert, Vivaldi pour n’en citer que quelques-uns) mais également de musique traditionnelle de plusieurs pays (Europe de l’Est, Brésil, Corée, etc.), sous forme de solos, duos et trios de trois instruments différents.

Comme tous les premiers dimanches du mois, le concert se tiendra dimanche 5 novembre, à 18 heures, à La Fabrique du Rougier, à Villecomtal.

Pour son dernier concert de l’année 2023, le lieu multiple recevra dimanche 3 décembre à 18 heures The crooked nails, un trio aveyronnais de folk blues.