"Nous sommes des architectes de la communication" : chez Burlat à Onet-le-Château, on sait "produire, créer et distribuer"

Si le groupe Burlat se dit « créateur d’impressions » c’est parce que l’imprimerie a été et reste son cœur de métier, mais qu’il a ajouté d’autres cordes à son arc, notamment dans les domaines du digital et de la logistique.

On peut dire, sans altérer les résultats de l’enquête de notoriété que mène actuellement le groupe Burlat auprès des Aveyronnais, que l’entreprise castonétoise propose des prestations de création, impression et distribution. « La société a été fondée par mon père, Didier Burlat, au début des années 1980, raconte Henri Burlat, 38 ans, qui l’a intégrée en 2012 et a fait ses armes dans différents services avant d’en prendre la direction en 2018. Issu d’une formation dans les arts graphiques à l’École Estienne à Paris, il a commencé en faisant de la photocomposition, l’ancêtre de la mise en page, puis de la photogravure et enfin de l’impression et de la distribution dans les années 1990. Il a développé l’entreprise en rachetant l’imprimerie Offset Remy & Canitrot à Rodez en 1996 puis l’imprimerie Offset Coopim à Rodez en 2003. »

Expertises

Pionnier dans l’informatisation, le groupe Burlat a élargi son offre de services en créant l’agence Galago, spécialisée dans la création print et web, en 2009. L’entreprise a regroupé l’ensemble de ses activités dans la zone de Cantaranne à Onet-le-Château en 2014. « Aujourd’hui, nous avons trois expertises : la communication imprimée, la communication digitale et la logistique, résume Henri Burlat. Nous pouvons accompagner nos clients de A à Z dans leur stratégie de communication en leur proposant des solutions créatives, imprimées ou multimédias, et logistiques. »

En termes d’impression, savoir-faire historique du groupe, les propositions sont infinies : « Cela va des supports de communication traditionnels (brochures, plaquettes, dépliants, flyers, cartes de visite, papier à en-tête) à la signalétique, l’habillage et la décoration de points de vente en passant par les étiquettes, le packaging, les textiles et objets publicitaires, la PLV (publicité sur le lieu de vente, NDLR) événementielle ou encore le covering de véhicules, énumère Henri Burlat. Nous sommes des architectes de la communication alors nous ne disons jamais non à nos clients. Tout est possible et lorsque la demande sort de notre champ de compétences, nous avons tout un réseau de prestataires sur lequel nous pouvons nous appuyer pour y répondre. »

Faciliter les usages sans sacrifier le beau

Sur le volet digital, le groupe Burlat propose la création de newsletters, de campagnes e-mailing et SMS, de sites internet vitrine et commerciaux, mais aussi d’applicatifs métiers et logiciels sur-mesure. « Nous avons hérité du regard artistique de mon père et essayons toujours d’allier esthétique et ergonomie, déclare Henri Burlat. Dernièrement, nous avons lancé une solution d’affichage dynamique sur écran, la Burlat WebTV, qui permet de jouer des scénarios donnés et peut être déployée en communication interne, pour souhaiter la bienvenue à un nouveau collaborateur par exemple, ou en externe pour afficher la promotion du moment dans une boutique. »



Et le directeur du groupe de reprendre : « Pour chaque projet, nous réfléchissons à la meilleure manière de communiquer. C’est pourquoi nous n’opposons jamais le papier et le digital, et luttons contre les mythes qui diabolisent l’usage du papier. La pâte à papier représente 10 à 13 % des arbres coupés dans le monde et en Europe, plus 70 % des papiers sont recyclés. Nous ne faisons pas de greenwashing, l’engagement environnemental fait partie de nos valeurs depuis longtemps. Nous avons le Label Imprim’vert depuis 2006, les certifications papier PEFC et FSC depuis 2008, la certification ISO14001 depuis 2012 et avons été parmi les quatre premières entreprises françaises des industries graphiques à obtenir le label RSE Print Ethic en 2019. »

Personnalisation

Dernière activité du groupe Burlat, et pas des moindres : la logistique avec d’une part la mise sous pli, l’adressage et l’affranchissement de courrier, et d’autre part la préparation, le stockage, le conditionnement et l’expédition de colis. « Nous avons mis en place des solutions sur mesure pour les sites e-commerce, explique Henri Burlat qui voit passer toutes sortes de produits dans ses entrepôts : articles textiles ou des arts de la table, jeux, accessoires de vélo et de yoga, etc. Nous proposons aussi une plateforme de e-procurement, Burlat WebToPrint, pour les enseignes réseau. C’est une solution de vente en ligne B to B (business to business c’est-à-dire entre entreprises, NDLR) que nous avons récemment mise à jour et qui permet à nos clients de personnaliser et de commander des documents en ligne. »

Pour poursuivre la croissance de l’activité logistique e-commerce, le groupe Burlat s’est doté d’un nouvel entrepôt il y a un an. Situé au 910 rue de Cantaranne (à quelques centaines de mètres de son siège social situé au 35 rue des Métiers), ce local de 4 500 m² a accueilli un nouveau convoyeur à intelligence artificielle, financé grâce à l’aide du programme France Relance, qui permet de peser, étiqueter et trier jusqu’à 2 000 colis par heure.