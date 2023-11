Decazeville. On demande du sang neuf au bureau d’"À ciel ouvert"

L’association culturelle se porte bien, avec même une augmentation des adhérents. Mais elle peine à renouveler son bureau.

Une quarantaine d’adhérents de l’association À ciel ouvert se sont réunis pour leur assemblée générale, en présence notamment du conseiller départemental Christian Tieulié. Pendant la saison 2022-2023, l’association comprenait 157 adhérents (chiffre en augmentation par rapport à la saison précédente) et proposait plusieurs ateliers : arts plastiques, badminton, chorale, cirque pour enfants, danses latines, patine et décoration, sophrologie, théâtre pour adultes ou travaux d’aiguilles.

Au cours de cette réunion, le bilan moral et d’activité ainsi que le bilan financier pour la saison écoulée ont été évoqués. Les montants de la cotisation annuelle et de la participation aux différents ateliers pour la saison 2023-2024, qui vient de débuter, ont été également adoptés à l’unanimité. Un nouveau conseil d’administration, composé des anciens membres du conseil avec l’arrivée d’une nouvelle adhérente suite à une démission, a été aussi élu à l’unanimité. Les choses se sont corsées ensuite.

Aucun candidat ne s’est manifesté pour prendre la relève des membres du bureau démissionnaires. "Les activités des ateliers se poursuivent normalement jusqu’à la fin du mois de juin, sauf évènement imprévu. Mais se pose le problème de la survie de l’association pour la saison 2024-2025", avertit notamment la présidente Anne-Marie N’Diaye.

Il serait dommage qu’une telle association culturelle et de loisirs, qui anime la ville et les environs depuis de nombreuses années disparaisse. Une localité comme Decazeville a besoin d’un tissu associatif diversifié qui s’adresse au plus grand nombre.

Une situation qui montre le manque de vocation depuis quelques années pour occuper des postes clés du bénévolat.