Réquista. Exposition de photos "Pause Guitare" à l’office de tourisme

Suite à l’exposition du club "loisirs créatifs" qui a présenté ses nombreuses productions réalisées à partir d’objets de récupérations, du 7 au 30 novembre, les murs de la salle d’accueil de l’office de tourisme du Réquistanais, seront recouverts des photos de Richard Storchi et de sa compagne. Cette exposition est intimement liée à sa passion pour la musique et la photo.

Depuis plus de 10 ans, il a le plaisir de participer au Festival Pause Guitare d’Albi et c’est en tant que photographe qu’il est heureux de présenter les plus grands artistes et groupes qui ont marqué le Festival en une décennie.

Une expérience et une parenthèse dans sa vie de photographe local où se mêlent photos de famille, de mariage, d’écoles et d’entreprises depuis 2011. Le public est attendu nombreux.