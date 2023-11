Comps-la-Grand-Ville. Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes suivent leur cours

Les travaux de rénovation et de réhabilitation du complexe, salle des fêtes cantine, vestiaires et salle de réunion, ont débuté le 12 juin. Le maître d’œuvre retenu est l’architecte François Poux.

Le maire, Nicolas Massol, explique : "La première intervention consistait au désamiantage du toit, ce qui a été réalisé par l’entreprise Puechoultres de Baraqueville. À suivi l’entreprise de maçonnerie Courrège, également de Baraqueville, en charge de la démolition des poteaux, entièrement pourris, ainsi que de la charpente et de l’intérieur des anciens vestiaires. Ces derniers vont être réaménagés pour une partie, en salle de réunion et l’autre partie sera consacrée à l’aménagement d’un nouveau vestiaire plus modeste correspondant mieux au peu d’usage qu’il représente".

Cette même entreprise est également à l’ouvrage pour la construction d’une extension devant recevoir les nouvelles toilettes. "Nous profitons des travaux pour agrandir la cantine" précise le maire. L’entreprise Courrège reconstruit également l’ossature de la salle des fêtes avec des poteaux en béton et une ceinture béton couronnant le tout, ce qui consolide l’ensemble de la structure. La suite appartient à l’entreprise SICOB qui doit poser la charpente, elle sera aussi en charge de l’auvent qui viendra coiffer le devant de la salle des fêtes. La couverture est assurée par le couvreur Luc Lauzat qui est aussi en charge du bardage isolant des anciens vestiaires et du toit de l’auvent. L’entreprise Ballat est titulaire des menuiseries aluminium extérieures et des boiseries intérieures. L’entreprise Nègre La Chape d’Olt assure la partie carrelage et sol béton. La partie électrique est assurée par l’entreprise Négrier à Salmiech, la plomberie par celle de Jourdas à Cassagnes. Les cloisons sèches seront placées par l’entreprise Loubière, celle de Campo réalisera les peintures et l’entreprise Belet sera responsable de l’isolation intérieure. Le dernier poste est celui du ravalement de façade ou crépis qui devrait être assuré par l’entreprise Ribeiro.

Enfin Nicolas Massol conclut : "Les travaux devraient être terminés en fin d’année voire en janvier 2024. À l’heure actuelle nous sommes dans les temps, l’agenda est respecté par les différentes entreprises. Nous sommes en réunion de chantier tous les mercredis matin depuis le début des travaux".