L'image du jour : des travaux de haut vol sur cette église aveyronnaise datant de 1459

L'église de Vors à Baraqueville souffre depuis longtemps de problèmes d'infiltrations.

À plusieurs reprises dans un passé récent ou moins récent, des interventions ont eu lieu sur le toit de l’église de Vors, mais d’importantes infiltrations d’eau persistaient et menaçaient de générer des dégâts plus importants encore.

Le problème était connu depuis un certain temps mais intervenir sur le toit d’une église n’est pas une opération banale et trouver une entreprise capable et disponible pour intervenir n’est pas chose aisée.

Nouvelle opération cet automne

Cet automne, cette nouvelle opération "étanchéité" a enfin pu être lancée. Elle s’avère plus importante que les précédentes car c’est cette fois, la toiture de la nef et des deux chapelles qui ont été reprises grâce à l’intervention de la société Pro-couverture.

Rappelons que l’église de Vors date de 1459 et qu’elle a été fortifiée 1462. Avec son grand âge, il peut s’entendre qu’elle ait parfois besoin de quelques interventions chirurgicales.