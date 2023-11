Beaucoup de jeunes se fient aux conseils professionnels qu’ils trouvent sur TikTok

(ETX Daily Up) - TikTok est récemment devenu une plateforme où les actifs partent en quête d’astuces pour bien gérer leur carrière. Si cette utilisation peut paraître marginale, certains jeunes mettent réellement en application les conseils professionnels qu’ils trouvent sur le réseau social.

C’est en tout cas ce qu’affirme une enquête* menée par le site spécialisé ResumeBuilder auprès de 1.000 Américains âgés entre 21 et 40 ans. On y apprend que la moitié des répondants cherchent plus ou moins fréquemment des recommandations d’ordre professionnel sur TikTok. Dans le détail, les membres de la génération Z sont plus enclins que leurs aînés, les millennials, à se servir de la plateforme comme d’une ressource en ligne en matière d’emploi.

Il faut dire que TikTok regorge de vidéos abordant des questions de ressources humaines. Les internautes peuvent y trouver des conseils pour bien négocier leur salaire, demander une promotion, soigner leurs relations avec la hiérarchie ou encore faire valoir leurs droits salariaux. Ils sont dispensés non pas par les représentants du personnel ou les délégués syndicaux de leur entreprise, mais par une poignée d’influenceurs spécialisés. Certains sont suivis par des milliers voire même des millions d’abonnés sur la plateforme, comme dans le cas de Shadé Zahrai (@shadezahrai).

Si certains de ces influenceurs travaillent dans les ressources humaines ou le recrutement, d’autres se servent de leur propre expérience professionnelle pour leurs publications. Mais cela n’empêche pas les jeunes de prendre leur avis au sérieux. Ainsi, les deux tiers des personnes interrogées par ResumeBuilder disent faire très/moyennement confiance aux conseils qu’ils ont pu trouver sur TikTok. Ils sont même 21% à déclarer les avoir mis en application depuis leur arrivée dans le monde du travail. Attention aux "workfluencers"

Une fois encore, les derniers arrivants sur le marché de l’emploi sont plus susceptibles de faire confiance aux informations sur lesquelles ils tombent sur TikTok que leurs aînés. Quatre Z sur dix ont pris des décisions professionnelles sur la base de vidéos qu’ils ont vues sur l’application, contre 31% pour les jeunes millennials.

Dans l’ensemble, les jeunes actifs semblent satisfaits des publications sur le travail qu’ils visionnent sur le réseau social. La grande majorité d’entre eux (88%) affirment qu’elles ont eu un impact positif sur leur vie. Seuls 2% disent qu’elles leur ont porté préjudice. Rien d’étonnant donc à ce qu’une petite proportion des sondés (11%) s’offrent ponctuellement les services de "workfluencers", ces influenceurs du travail. Ils dépensent parfois des centaines de dollars pour bénéficier de séances de tutorat individuel ou d’heures de cours en ligne.

S’il est tentant de voir TikTok comme un vivier d’astuces infaillibles sur le monde professionnel, la prudence est de mise. "On peut trouver de bons conseils sur TikTok si l'on comprend qui fournit l'information. Je conseillerais aux gens de se renseigner sur les antécédents des créateurs de contenu. S'il est vrai que certain(e)s sont très doué(e)s pour le marketing ou pour reformuler les conseils qu'ils ont reçus de professionnels expérimentés, cela ne signifie pas pour autant qu'ils/elles ont le bagage ou l'expérience nécessaire pour vous donner des conseils", a expliqué Julia Toothacre, spécialiste des CV et des stratégies de carrière chez ResumeBuilder, dans un communiqué.

*Ce sondage a été réalisé par l’institut SurveyMonkey Audience, pour le compte du site ResumeBuilder.com, auprès d’un millier d’employés à temps plein travaillant aux Etats-Unis. Les données ont été récoltées en octobre 2023.