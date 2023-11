Le Sud-Ouest, la Corse et le Pas-de-Calais sont en alerte et sous surveillance ce vendredi 3 novembre 2023.

Le temps reste perturbé, particulièrement dans le Sud-Ouest et en Corse ce vendredi 3 novembre 2023. Les pluies continuent de tomber en continuité sur la majeure partie du pays.

Si bien que ce 3 novembre, dans son bulletin météo de 6 h du matin, Météo France place 5 départements en vigilance orange et 34 en jaune.

5 départements en vigilance orange

Les Landes (pluie-inondation, vagues-submersion)

Les Pyrénées-Atlantiques (pluie-inondation, vagues-submersion)

La Haute Corse (vent)

La Corse du Sud (vent, vague-submersion)

Le Pas-de-Calais (crues)

Toujours selon Météo France, des crues importantes du Hem, du Liane, de l'Aa, et du Lys sont en cours et attendues.

34 départements en vigilance jaune

Les prévisions de ce vendredi 3 novembre 2023. Document - Météo France

1. Manche

2. Nord

3. Somme

4. Seine-Maritime

5. Calvados

6. Ille-et-Vilaine

7. Finistère

8. Morbighan

9. Loire-Atlantique

10. Vendée

11. Deux-Sèvres

12. Vienne

13. Charente

14. Charente-Maritime

15. Gironde

16. Dordogne

17. Corrèze

18. Lot-et-Garonne

19. Lot

20. Tarn-et-Garonne

21. Gers

22. Hautes-Pyrénées

23. Haute-Garonne

24. Tarn

25. Aude

26. Ariège

27. Alpes-Maritimes

28. Hautes-Alpes

29. Isère

30. Savoie

31. Haute-Savoie

32. Ain

33. Rhône

34. Indre-et-Loire

Limite pluie-neige sur le Massif Central

Comme l'expliquent les météorologues, "des pluies se sont mises en place dans la nuit sur la moitié Sud. Elles sont soutenues et parfois orageuses sur le Sud de l'Aquitaine. Si la partie Est de l'Occitanie sera relativement épargnée, en revanche, l'Ouest continue à être impacté par les pluies ce vendredi 3 novembre. Sur le relief du sud Massif Central, la neige devrait tomber vers 1 000m ce matin.

Du vent très fort sur le Sud-Ouest et la Corse

Le vent est très fort en fin de nuit sur l'Aquitaine avec des rafales atteignant localement 100 à 130 km/h sur le littoral, 90 à 110 km/h sur l'ouest de la Gironde et des Landes. Plus à l'est, ce sont des rafales de 70 à 90 km/h qui sont attendues au sud de la Garonne puis sur le littoral méditerranéen.

En Corse le vent d'ouest se renforce et déferle parfois en rafales de 120 km/h à 140 km/h. Les températures sont globalement en baisse.

Des températures qui se rafraîchissent

Toujours selon Météo France, "les minimales ne dépassent pas 3 à 7 degrés dans l'intérieur des terres, de 8 à 11 en bord de mer et jusqu'à 14 en Corse. Les maximales sont de 14 à 18 degrés sur les rivages méditerranéens, 13 à 15 degrés sur les régions atlantiques mais seulement 10 à 12 degrés sur le reste du pays".