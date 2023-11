Fête des châtaignes, foires, apéro-spectacle... Que faire en Aveyron ce dernier week-end de la Toussaint ?

Pour conclure cette période de Toussaint, de nombreux rendez-vous vous attendent ce week-end en Aveyron.

Vendredi 3 novembre

Arvieu.

- Fête des hivernants ; 20h, soupe au fromage suivi d’un concours de belote et tarot.

Flavin.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des festivités (La Faille).

Lescure-Jaoul.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Luc.

- Loto de l’association «Comps’Aveyron», à 20 h 30 à la salle Orlando.

Valady.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes de Nuces.

Samedi 4 novembre

Arvieu.

- Fête des hivernants ; animation avec les groupes «Les pescadours» ; «Mes Chocos latinos» et «DJ Coco», à 20 h 30.

Baraqueville.

- 34e journée d’archéologie aveyronnaise; échanges et conférences, de 9 h 30 à 17 h dans la salle de cinéma.

Bozouls.

- Concert du Big Band de Bozouls au profit d’Octobre rose, à 21 h à l’espace Denys Puech.

Curan.

- Quine du comité des fêtes, à 20h30 à la salle des fêtes.

Espalion.

- Concours de belote, à 20 h 30 au centre Francis-Poulenc.

Estaing.

- Quine de la section Sauvegarde de la Procession de la Saint-Fleuret, à 20 h 30 à la salle d’animation.

Luc.

- Loto de l’association «Comps Aveyron», à 20 h 30 à la salle Orlando.

Maleville.

- Quine de la chasse, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Montbazens.

- Quine des pompiers, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Prévinquières.

- Fête des châtaignes ; 15h, balade commentée par le Conservatoire du châtaignier ; 17h, contes, poèmes; grillée de châtaignes; 20h, repas.

Réquista.

- Soirée gratounade animée par l’orchestre Eric André, à Fraissine.

Rodelle.

- Bal avec Gilles Saby, à 21 h à la salle des fêtes de St Julien de Rodelle.

Saint-Christophe-Vallon.

- Bal trad, à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Apéro-concert avec le groupe «Duo à Deux», à 20 h à l’espace culturel.

Saint-Léons.

- Randonnée au profit du Téléthon, à 13 h 30.Rendez-vous devant la salle de la Valette.

St-Symphorien-de-Thénières.

- Quine de la société de chasse, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Ste-Geneviève-sur-Argence.

- Concours de belote, à 20 h 30 au foyer rural d’Orlhaguet.

Sébrazac.

- Soirée moules-frites animée par l’orchestre Lucien Domergue, à 19 h à la salle des fêtes.

Taussac.

- Quine du comité des fêtes, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Vabre-Tizac.

- Concert, à 21 h. Chez Piccolo.

Valady.

- Théâtre avec la Compagnie la Clémentine, à 19 h 30 au café-théâtre La Diligence à Nuces.

Villefranche-de-Rouergue.

- 4e édition de la journée du fruit avec l’association Les Croqueurs de pommes ; animations diverses, de 10 h à 19 h. Sous la halle.

- Soirée théâtrale avec Matthieu Penchinat, à 20 h 45 aux Espaces Culturels.

Dimanche 5 novembre

Calmont.

- Bourse aux jouets et puériculture, de 9 h 30 à 17 h à la salle polyvalente de Ceignac.

Canet-de-Salars.

- Quine des ainés, à 14 h à la salle des fêtes.

Coubisou.

- Grillée de châtaignes, à 17 h devant la salle des fêtes du Causse.

Druelle.

- Quine du relais de St Martin, à 14 h 30 à la salle polyvalente.

Espalion.

- Quine de l’association «Les Amis du Pont Vieux», à 14 h au centre Francis-Poulenc.

Florentin-la-Capelle.

- Quine du club des Genêts d’or, à 14 h, espace multifonctionnel.

Golinhac.

- Théâtre avec «La Cazelle aux rires», à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Luc.

- 20e foire aux jouets, de 14 h à 18 h à l’espace animation.

- Loto de l’association «Comps Aveyron», à 14 h 30 à la salle Orlando.

Marcillac-Vallon.

- Quine des ainés et de Familles rurales, à 14 h salle des fêtes.

Monastère (Le).

- Thé dansant animé par Sylvie Nauges, à 14 h 30 salle polyvalente.

Mouret.

- Fête de la St-Amans au Grand-Mas; déjeuner tripous, fritons chauds ; déjeuner sucré.Rendez-vous dès 8 h.

Najac.

- Quine de l’école publique, à 14 h à la salle des fêtes.

Naucelle.

- Thé dansant animé par Véronique Pomiès à 16 h à la salle des fêtes; 20h, repas.

Saint-Parthem.

- Quine des ainés, à 14 h 30 à la salle des fêtes de Port-d’Agrès.

Salles-la-Source.

- Fête des fruits d’automne avec l’association Variétés Locales 12, à 14 h à la salle des fêtes.

Valady.

- Théâtre avec la Compagnie La Clémentine, à 17 h au café-théâtre La Diligence à Nuces.

Villecomtal.

- Concert avec le trio albigeois «le Souffle et les Cordes», à 18 h à la Fabrique du Rougier.

Viviez.

- Quine de la Fnath, à 15 h à l’espace Jacques-Rey.