Pluie et rafales de vent : tout l'ouest de l'Occitanie placé en vigilance jaune

Alors que les premiers flocons de neige ont fait leur apparition sur les reliefs du Massif Central, pluie et grisaille seront majoritaires sur l'ouest de l'Occitanie ce vendredi 3 novembre.

Une dépression continue de s'abattre ce vendredi 3 novembre touchant plus particulièrement le Sud-Ouest et la Corse, avec cinq départements encore en vigilance orange selon les prévisions de Météo-France.

Vent : la Corse en vigilance orange

La Corse du Sud et la Haute Corse sont placées depuis 6 h ce vendredi 3 novembre en vigilance orange pour "vent".

Vagues-submersion, pluie-inondation, crue

Plusieurs départements resteront également en vigilance orange "vagues-submersion" (Corse du Sud, Pyrénées-Atlantiques, Landes), "pluie-inondation" (Pyrénées-Atlantiques, Landes) et "crues" (Pas-de-Calais).

L'ouest de l'Occitanie en vigilance jaune

Jusqu'ici épargné, ce vendredi 3 novembre, l'ouest de l'Occitanie est placé en vigilance jaune par Météo France. Pour vent mais aussi pour pluie inondation et risque de crue.

Les pluies continuent de tomber ces départements.

Lot (vent)

Tarn (vent)

Tarn-et-Garonne (vent, crue)

Gers (vent, crue, pluie inondation)

Ariège (vent)

Haute-Garonne (vent)

Hautes-Pyrénées (vent, crue, pluie inondation)

Aude (vent)

L'Ouest de l'Occitanie reste encore sous l'eau ce vendredi 3 novembre. Document - Météo France

Côté températures, elles continuent de baisser. Aussi, ce matin, il fera 1° C à Laguiole et 5 °C à Rodez, 8° C à Albi, 4° C à Mende, 10° C à Toulouse ou encore 9° C à Auch.

Pour espérer trouver du soleil, il faudra filer sur le pourtour méditerranéen.