Sébrazac. Tripous et tête de veau pour un déjeuner matinal

La dynamique équipe de l’association Sébrazac Initiative proposait, une fois de plus, une belle et bonne occasion de se rencontrer. Dimanche 29 octobre, la salle des fêtes de Sébrazac était réservée pour un déjeuner matinal tripous-tête de veau. Les gourmets ont été nombreux tout au long de la matinée à répondre à cette invitation gourmande au cours de laquelle le vin nouveau était apprécié. Tête de veau et tripous ont rencontré un vif succès et les cuisinières se sont activées jusqu’à 13 heures pour satisfaire tout le monde. Bravo à toute l’équipe de Sébrazac Initiative qui œuvre tout au long de l’année pour animer le village.