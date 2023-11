Le Nayrac. Un défilé coloré dans le village

En cette fin octobre, l’APE avait invité les enfants pour fêter Halloween. Ils étaient attendus devant la mairie pour un défilé dans le village. Dès leur arrivée, ils étaient heureux de se retrouver en cette période de vacances. Mais pour certains difficiles de les reconnaître… Les maquillages, les déguisements avaient transformé les enfants (et quelques parents) en sorcières et autres personnages tout droit sortis des livres de contes. Il était l’heure de se mettre en route pour aller à la rencontre des commerçants et des habitants du quartier qui n’hésitaient pas à offrir des bonbons et des friandises. L’après-midi se terminait dans la cour de l’école où un bon goûter était partagé.