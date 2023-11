Football : après un décollage retardé suite à un malaise du pilote, l'avion de Rodez s'est bien posé à Rouen

Alors que les joueurs du Rodez Aveyron football doivent affronter QRM, ce samedi 4 novembre 2023, le pilote de l'avion devant les mener jusqu'en Normandie a fait un malaise. Les Ruthénois, qui ont décollé avec du retard, sont bien arrivés à Rouen.

Les joueurs du Raf ont été contraints de s'armer de patience. Leur avion en direction de Rouen, où ils doivent affronter l'équipe de QRM pour le compte de la 13e journée de Ligue 2, a été retardé, ce samedi 4 novembre 2023. Après un décollage retardé, ils ont pu atterrir en Normandie.

Malaise du pilote

Comme c'est le cas lors de chaque déplacement, le Raf grimpe dans l'avion le matin du match. Mais selon nos informations, le pilote de l'appareil privé devant assurer la liaison entre le Piton et la Normandie a fait un malaise. Le vol a donc été retardé : les joueurs du Raf ont ainsi dû décoller à 13 heures 15.

Accueillis au Bowling du Rouergue

Le club a communiqué sur les réseaux, ce samedi, indiquant que "suite à un problème sur l’avion pour Quevilly-Rouen Métropole et un départ retardé, merci à Jean-Pierre et la famille Bastide pour leur accueil au bowling du Rouergue et leur réactivité". Le tout avec une photo du groupe, dans l'enceinte.

Décidément, le Raf et les avions...

En quelques mois, le Raf a, décidément, vécu plusieurs mésaventures avec les avions. Début septembre 2022, alors que le club partait disputer une rencontre de Ligue 2 à Guingamp, l'appareil transportant le groupe a rencontré un dysfonctionnement : de la fumée s'était échappée du cockpit, obligeant le pilote à faire demi-tour sur Rodez. Le match avait été reporté.

Un peu moins d'un an plus tard, en août 2023, alors que le Raf vient de chuter à Laval (1-0), le retour de Mayenne ne se passe pas véritablement comme prévu. L'avion privé, toujours de la compagnie Amélia, a fait l'objet d'un problème technique, obligeant le groupe à passer la nuit du côté de Laval. Le lendemain, le Raf a pris la direction de Rennes en bus, avant de finalement rallier Rodez en avion, en fin d'après-midi.

Selon nos informations, la compagnie devant assurer la liaison entre Rodez et Rouen, n'est pas Amélia : il s'agit de Chalair.

Bien arrivés à Rouen

Après ce retard, les Ruthénois ont pu décoller du Piton et prendre la direction Rouen. Toujours selon nos informations, à 14 heures 45, le groupe avait déjà posé le pied sur le sol normand.

Le coup d'envoi de la rencontre doit être donné à 19 heures. Pour rappel, Rodez est actuellement 6e de Ligue 2 avec 19 points. De son côté, QRM est lanterne rouge du championnat et occupe la dernière place avec seulement 7 unités au compteur.