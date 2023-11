Football : "Il nous a manqué beaucoup de choses, on n’a pas été bons", déplore l'entraîneur de Rodez Didier Santini après la défaite chez le dernier Quevilly

En manque criant d'inspiration et sous un déluge de pluie et de vent, les Ruthénois ont subi un sacré coup d'arrêt chez la lanterne rouge QRM, ce samedi soir lors de la 13e journée de Ligue 2 (3-1). Ils glissent 7es. Les réactions des deux entraîneurs après-match.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Il nous a manqué beaucoup de choses, on n’a pas été bons. Ils ont été meilleurs que nous dans les valeurs et l‘engagement qu’il faut mettre dans un match comme cela. Ils ont bien défendu, nous, on a cherché, cherché… On n’a pas réussi à jouer vers l‘avant alors qu’eux ont réussi en deux ou trois passes à nous mettre en difficulté, comme on le fait d’habitude. On a surjoué, on s’est fait des passes. Notre jeu a manqué de spontanéité, de folie, et on a eu trop de déchet. En prenant des buts sur corner, sur un tir contré et sur une mauvaise passe de notre part, on a beaucoup donné.

Olivier Echouafni, entraîneur de Quevilly-Rouen

On a eu de la personnalité, du caractère pour éviter de prendre le deuxième but, qui nous aurait fait du mal. Cela fait du bien d’être capable de regagner à domicile, de remonter au classement. Ce sera plus facile de repartir au travail dans ces conditions.

