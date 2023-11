Football : l'habituel gardien N°2 de Rodez Sébastien Cibois ressort de l’ombre

En raison de la suspension de Lionel Mpasi, le deuxième gardien ruthénois va connaître, ce soir (19 heures) à Quevilly lors de la 13e journée, sa première titularisation en L2 depuis le 18 février. L’ancien Parisien devra répondre présent s’il veut aider les siens à poursuivre sur leur belle lancée, et enchaîner un quatrième match sans défaite.

À son arrivée sur le Piton, en juin de l’année passée, Sébastien Cibois était présenté par son nouveau club comme le nouveau portier numéro un ruthénois. Devant Lionel Mpasi, pourtant déjà en place, et Thomas Secchi. Mais un début de saison plus que délicat, avec notamment trois buts, dont deux sur lesquels il était fautif, encaissés face à Bordeaux, pour sa première à Paul-Lignon, ont eu raison de son statut. Au bout de six journées, retour sur le banc… "Quand tu arrives, que tu es n°1 et qu’on te dit rapidement que tu ne joues plus et que tu passes n°2, ce n’est vraiment pas facile. Mais je trouve qu’il l’a très, très bien géré. On a eu pas mal de discussions. Il s’est réfugié dans le travail", explique à froid l’entraîneur des gardiens sang et or, Charles Cieslinsky, alors que son joueur n’a pas voulu s’exprimer cette semaine.

"Il était à l’écoute" lors du dernier mercato

Une situation qui l’a toutefois poussé à tendre l’oreille sur le marché des transferts cet été. Au cas où : "Comme tout joueur, il a envie de jouer. Je n’en connais aucun qui est content d’être remplaçant. Mais le mercato pour les gardiens est très compliqué. Ça a un peu bougé, mais partir pour partir, ça ne servait à rien. Forcément, il était à l’écoute. Mais par contre, il l’a toujours bien géré. Même quand il avait des petites sollicitations, il a continué à bosser dur. Il a fait une très bonne prépa, il n’a jamais lâché. Après, c’était un contrat entre nous. "Si jamais tu as une super opportunité, vas-y, par contre tu es à fond quand tu es sur le terrain avec nous." Comme on a une relation de confiance, ça s’est très bien passé."

Cibois tiendra la cage ruthénoise en Coupe de France

Si rien n’a donc bougé pour Sébastien Cibois lors du mercato, rien n’a, non plus, changé au niveau de son statut. La prolongation de Lionel Mpasi fin juin le confortant à son rang de n°2. Chose qu’il a semble-t-il finie par accepter, ce qui facilite le travail du staff au quotidien. "Les rôles sont bien définis. La concurrence entre les deux est très, très saine. Chacun bosse et y trouve son compte. L’objectif est qu’ils se tirent l’un et l’autre vers le haut", estime, largement satisfait de l’attitude de ses deux gardiens, Charles Cieslinsky.

Et puis, Cibois savait que son heure viendrait tôt ou tard. Déjà en Coupe de France, compétition dans laquelle il avait brillé la saison dernière et qui commencera par un déplacement à Liffré (R1), en Bretagne, cette année : " Ça a été établi que ce soit lui qui joue la coupe. Le coach a mis les choses au clair dès le départ. Pour lui, c’est un objectif. Il sait qu’il va jouer, prendre du rythme, pouvoir se montrer et être performant." Mais aussi en janvier et février, lorsque Lionel Mpasi sera, selon toute vraisemblance, en Côte d’Ivoire pour y disputer la coupe d’Afrique des nations avec la République démocratique du Congo.

Il ne s’attendait, en revanche, sûrement pas à jouer dès ce soir (19 heures), à Quevilly. La suspension pour un match ferme (plus un avec sursis) de Lionel Mpasi, après sa faute en dehors de la surface de réparation en fin de match à Bordeaux (2-2), samedi dernier, lui en offrant finalement l’opportunité. Un retour aux affaires pas si simple à gérer quand on manque à ce point de rythme. "Ça, c’est très dur pour un deuxième gardien. Après, il a eu la très bonne démarche de me demander à jouer en réserve il y a un mois. Il a donc fait un match supplémentaire, et il a aussi joué en amical face à Clermont (le 13 octobre). " Cela sera-t-il suffisant pour lui permettre d’aider les siens à aller chercher leur quatrième résultat positif consécutif et à conforter leur place en haut de classement ? Au terrain de livrer sa vérité.