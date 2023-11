Dans un long entretien accordé à "Clique", l'émission de Mouloud Achour, Francis Cabrel a été plutôt très élogieux envers l'Aveyron et sa gastronomie !

Une voix mythique de la chanson française a déclaré sa flamme à l'Aveyron... et particulièrement à sa gastronomie ! Dans un long entretien accordé à Mouloud Achour, qui chapeaute l'émission "Clique", Francis Cabrel n'a pas manqué de saluer le territoire aveyronnais.

"Le plat ultime ? C'est l'aligot !"

Alors que les deux interlocuteurs échangent depuis quasiment une heure, l'une des têtes d'affiche de la chaîne cryptée demande au chanteur agenais ce qu'est, pour lui, le plat ultime. "Le plat ultime ? C'est l'aligot", répond Francis Cabrel, qui évoque ses passages au Piton.

"Quand je vais à Rodez, je demande de l'aligot direct. L'Aveyron, c'est un département où on mange super bien", appuie l'artiste. "Alors, bien sûr, c'est viande hein. Et ça, j'assume, j'aime beaucoup. Et cette purée, avec ce fromage... c'est un délice !", poursuit-il, avec une gestuelle bien prononcée.

"Je suis assez gourmet !"

Cet échange intervient alors que Mouloud Achour souligne ce qu'il perçoit comme un côté "bon vivant, d'aimer la bonne bouffe, le bon vin", chez Francis Cabrel. Celui-ci le reconnaît : "j'aime bien, avec parcimonie ! Je suis assez gourmet. J'aime le vin un peu soigné. Ce n'est jamais beaucoup. C'est ça mon truc. Mon regret, c'est peut-être ça : avec peu, j'en ai assez", sourit celui qui fêtera son 70e anniversaire le 23 novembre.

Avant de se lancer dans une véritable déclaration d'amour pour l'aligot. Qu'il aime à mourir ?