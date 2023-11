Une horde de monstres et de sorcières dans le village

En cette période d’Halloween, pour la troisième année consécutive, une horde d’une quinzaine de monstres et de sorcières a envahi le village de Vieurals. C’est par un temps automnal, pendant plusieurs heures, ils ont menacé des habitants calfeutrés chez eux, de leur jeter un mauvais sort s’il n’ouvrait pas leurs portes et ne leur donnait pas des bonbons et des friandises. Tous les villageois effrayés par les conséquences de refus, se sont exécutés avec un plaisir non dissimulé.

À la fin de cette journée la joyeuse horde a partagé le butin. Ce fut une véritable razzia. Les enfants et parents remercient les habitants d’avoir joué le jeu, pour ce sympathique moment qui sera certainement renouvelé l’année prochaine, les monstres et les sorcières seront de retour !