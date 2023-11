Espalion. Une réunion pour relever les défis de demain

Depuis sa création en 2003, le centre social Espalion-Estaing incarne la volonté des municipalités et des habitants de se rassembler au service de la communauté.

L’association, soutenue par un conseil d’administration et 14 employés qualifiés, offre divers services pour les familles, de la garde d’enfants aux animations intergénérationnelles.

Succès et réalisations en chiffres en 2022

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2022, le centre social a accueilli pas moins de 322 enfants différents à son accueil de loisirs. De plus, 20 jeunes fréquentent l’Espace jeune tous les vendredis en dehors des vacances scolaires. Les activités "tous publics" et les sessions de gym douce ont attiré un public de 600 personnes, dont de nombreux seniors, lors de l’année écoulée.

LudO’et partenariats : les clés du succès

La LudO’, une véritable institution, a également enregistré plus de 2000 visites annuelles. Cette offre comprend des événements tels que LudO’doudou, LudO’Café du samedi, LudO’Plein air estival, ainsi que LudO’Nomade pendant les vacances scolaires. De plus, environ 350 visites ont été enregistrées pour les ateliers visant à promouvoir des relations positives et bienveillantes entre parents et enfants.

Ensemble pour l’avenir du centre

Le succès de toutes ces initiatives repose en grande partie sur une association dirigée par des bénévoles, soutenue par une équipe de quatorze salariés, et bénéficiant de partenaires sociaux, associatifs, des collectivités locales, de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de la Mutualité sociale agricole (MSA). Afin de continuer à offrir ces services essentiels, l’association fait appel aux habitants pour s’impliquer davantage. Vous pouvez rejoindre le bureau de l’association ou participer aux réunions du conseil d’administration, qui se tiennent environ quatre fois par an, ainsi qu’au bureau, qui se réunit chaque mois.

Les organes du centre social sont essentiels pour la décision et le développement de ses projets. Des missions spécifiques au centre social, incluant la représentation lors de réunions, la préparation du budget et la rédaction de comptes rendus, sont proposées pour ceux désirant s’investir, avec le soutien de l’équipe en place. Le centre social fait face à des défis importants avec l’augmentation des demandes d’inscription à l’accueil de loisirs.

Un développement du service est requis pour répondre aux besoins familiaux, entraînant une restructuration du service Enfance/Jeunesse. Le centre social doit mobiliser des ressources pour obtenir des locaux pour les activités familiales et les actions sociales, renforçant son engagement envers la communauté.

Le centre social invite les personnes intéressées à contribuer à ses projets à se réunir le 13 novembre à 19 heures au Plateau de la Gare à Espalion.